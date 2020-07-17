Управление корпоративным автопарком: кому и зачем необходима такая услуга?

Флит менеджмент (Fleet management) или управление корпоративным автопарком – относительно новая для Украины услуга. Она создана для облегчения рабочих будней компаний с крупным транспортным отделом. Если у фирмы не хватает менеджеров или ресурсов для управления корпоративным транспортом, то флит-менеджмент поможет наладить эффективную работу автопарка: профессионалы обеспечат бесперебойную работу транспортных средств, оптимизируют затраты на обслуживание автомобилей, проверят страхование машин и поработают с отчетностью.

Кому стоит заказывать подобный пакет услуг и какие проблемы он помогает решить? Об этом нам рассказали в компании SevenCars. Команда этого украинского автопроката уже не первый год занимается обслуживанием и модернизацией собственного парка авто, поэтому теперь использует свой опыт, чтобы помочь с этой задачей другим бизнесам.

Что входит в набор услуг флит менеджмента?

Компания, которая предоставляет данный сервис, берет на себя практически все задачи, связанные с эксплуатацией авто:

поиск и покупку новых автомобилей, подходящих по параметрам компании-клиенту, а также продажу устаревших авто на вторичном рынке. Сюда входит и постановка машин на учет, оформление всех необходимых документов;

новых автомобилей, подходящих по параметрам компании-клиенту, а также устаревших авто на вторичном рынке. Сюда входит и постановка машин на учет, оформление всех необходимых документов; техобслуживание, диагностику и уход за машинами (шиномонтаж, плановый ТО, ремонт, мойку автомобилей и химчистку салона);

(шиномонтаж, плановый ТО, ремонт, мойку автомобилей и химчистку салона); страхование автомобилей (включая выбор страховой компании и условий страховки);

(включая выбор страховой компании и условий страховки); мониторинг и контроль: установку систем безопасности, GPS-трекинг транспорта, проверку авто на предмет возникновения повреждений;

установку систем безопасности, GPS-трекинг транспорта, проверку авто на предмет возникновения повреждений; финансовые задачи: ведение учета транспортных затрат, отчетность о проделанной работе и расходах.

Зачем нужно управление корпоративным автопарком?

Флит менеджмент, предоставленный командой профессионалов, кардинально изменит работу транспортного отдела любой компании. Он может подойти и фирмам с совсем небольшим парком авто (несколько единиц), и крупным корпорациям. Достаточно лишь понять, что ваши автомобили работают недостаточно эффективно из-за нехватки ресурсов, и на этом вы больше теряете, чем экономите.

Регулярное общение с подрядчиками, ведение документооборота, оформление и оплата заказов, подписание договоров, оформление первичной документации – оставьте эти заботы профессионалам своего дела, дабы избежать проблем, которые часто возникают у компаний, создавших свой парк автомобилей. Сервис управления автопарком закрепляет за компанией-клиентом личного флит-менеджера и команду работников, которые выполнят перечисленные выше услуги.

Таким образом, для сотрудников вашей компании отпадает необходимость в решении непрофильных, разовых, нерегулярных задач: от поездки на СТО для замены запчасти до продления страховки. Персонал фокусируется на основных процессах бизнеса, не отвлекаясь на работу с авто.

Кроме того, передача управления автопарком поможет вам:

контролировать использование ваших автомобилей (понимать, где они находятся, рационально ли распределены, не случаются ли длительные простои);

отслеживать эффективность работы водителей;

получить множество полезных статистических данных, которые помогут оптимизировать логистику.

Как формируются цены на услуги?

Стоимость комплекса услуг флит менеджмента рассчитывается для каждого конкретного клиента отдельно. Все также зависит от компании, которая предоставляет сервис. Например, 7Cars работает с клиентами на основе открытого бюджета: ежемесячная оплата состоит из стоимости отдельных работ, выполненных подрядчиками и детально перечисленных в отчете, а также вознаграждения компании – дополнительно 15% от стоимости.

Управление корпоративным автопарком – верное решение для компаний, которые хотят оптимизировать свои расходы. Это отличная возможность сэкономить и заниматься только нужной деятельностью, не распыляясь на непрофильную работу.