Верещук победила на праймериз "Слуги народа" среди кандидатов в мэры Киева

В столичном КВЦ "Парковый" на заседании фракции "Слуги народа" прошли праймериз кандидатов на пост мэра Киева. Как рассказали источники во фракции, итоги голосования среди депутатов на праймериз таковы: Верещук - 87, Дубинский - 41, Тищенко - 30, Гурин - 15, Качура - 3.Также при определении кандидата учитывалась позиция Зеленского и социология, проведенная Офисом президента.

По итогу победителем праймериз объявлена Ирина Верещук.



В зале, подготовленном для заседания фракции, сначала представили свои программы все кандидаты от партии.



Кандидат Дмитрий Гурин несколько раз повторил, что все киевляне при нем пойдут в одно место, вызвав смех присутствовавшего в зале Зеленского.



Верещук заявила, что уже была мэром и знает, как руководить городом. Также она пообещала, что за неё не придется краснеть.



Александр Дубинский во время выступления намекнул, что будет бороться с воровством: "Если я кем-то занимаюсь, то до конца. По ворам нужно бить сильно". Также он отметил, что нельзя проигрывать Киев, ведь со столицы начинаются президентские выборы.



Александр Качура сказал, что не обещает каждому депутату по МАФу, но отправит Кличко в нокаут.



А Николай Тищенко рассказал о своих мечтах: мол, он хочет горячую воду и зеленые каштаны.



"Мы не должны к соперникам относится как к врагам", - добавил Тищенко. Причем входе выступления он надел белую перчатку.



После презентации программ началось тайное голосование бюллетенями. Вышедший к журналистом Качура сообщил, что депутаты голосуют, а Офис президента будет считать голоса. Он также назвал праймериз "псевдо".

