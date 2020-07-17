США отреагировали на решение суда ЕС по соглашению о передаче данных

Американские власти выразили огорчение в связи с вердиктом суда ЕС, который аннулировал соглашение о передаче электронных персональных данных между Евросоюзом и США. Об этом говорится в заявлении министра торговли США Уилбура Росса, обнародованного на сайте ведомства в четверг, 16 июя.



"Хотя министерство торговли глубоко разочаровано тем, что суд, судя по всему, аннулировал компетентное решение Еврокомиссии, мы продолжаем изучать это решение, чтобы в полной мере понять его практическое воздействие", – заявил министр.



Росс подчеркнул, что Вашингтон остается "в тесном контакте" с властями ЕС по этому вопросу.



"Мы надеемся, что сможем ограничить негативные последствия для трансатлантических экономических отношений..., которые так важны для наших граждан, компаний и правительств. Потоки данных важны не только для технологических компаний, но и для компаний любого размера во всех секторах. По мере того, как наши экономики продолжают свое восстановление от последствий пандемии, крайне важно, чтобы компании могли бесперебойно передавать данные", – добавил Росс.



В четверг стало известно, что Европейский суд юстиции аннулировал соглашение между ЕС и США от 2016 года в связи с недостаточной защищенностью электронных личных данных от передачи операторами соцсетей американским спецслужбам. В решении суда говорится, что данное соглашение создает условия для нарушения фундаментальных прав европейских граждан. В нем подчеркивается, что в США доступ государственных структур к подобной информации ограничен в гораздо меньшей степени, чем в странах ЕС.



Соглашение регламентирует передачу любой информации о гражданах Евросоюза и США, включая полные учетные данные и содержание профилей пользователей соцсетей, между серверами в ЕС и США, на которые фактически распространяются разные национальные нормы доступа к личной информации.



В этой связи в 2019 году австрийский активист Макс Шремс инициировал судебное разбирательство и общественное движение под лозунгом "Не ваше дело" против передачи персональных данных соцсетью Facebook спецслужбам США, которые прибегают к массовой слежке за пользователями. Изначальный иск был подан в Ирландии, где зарегистрированы европейские сервисы Facebook, затем разбирательство перешло в Европейский суд юстиции.

