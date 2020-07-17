МИД Австрии отверг планы США наложить санкции на "Северный поток — 2"

Власти Австрии отвергают планы США наложить экстерриториальные санкции на "Северный поток 2", сообщает МИД страны.



Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в среду, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.



"Австрия категорически отвергает планы США наложить экстерриториальные санкции против строительства "Северного Потока 2". Мы полагаемся на прямой диалог между партнерами, а не на односторонние меры", - сообщил МИД Австрии в Twitter.

