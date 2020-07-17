Лукашенко заявил, что судьбу Белоруссии должны определять исключительно сами белорусы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы должны сами определять судьбу своей суверенной страны в предвыборный период.



"Наша судьба в наших руках. И свои решения по нашей судьбе должны принимать мы. Здесь - в Беларуси", - подчеркнул белорусский лидер, посещая в четверг 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, сообщает агентство БелТА.



Лукашенко подчеркнул, что сегодня Белоруссия является молодым суверенным и независимым государством. "Получили мы эту независимость без крови. Возможно, и без пота, - отметил глава государства. - Тогда [в период распада СССР] шла жестокая борьба за власть между Ельциным и Горбачевым в Кремле. Мы в той стране вроде бы и были одним из основных звеньев этого государства, но влиять на ситуацию, тем более на принятие решений, в те времена не могли". Лукашенко подчеркнул, что сейчас, в предвыборный период, он просит людей "иметь это в виду", отметив, что свою судьбу белорусы должны решить сами.



Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Во вторник Центризбирком принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты. Ранее Лукашенко заявлял, что в белорусскую избирательную кампанию идет вмешательство извне. По его словам, оппоненты власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами ведут себя нечестно, за ними "кукловоды стоят, в том числе из России и Польши".

