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- Лукашенко заявил, что судьбу Белоруссии должны определять исключительно сами белорусы
Лукашенко заявил, что судьбу Белоруссии должны определять исключительно сами белорусы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы должны сами определять судьбу своей суверенной страны в предвыборный период.
"Наша судьба в наших руках. И свои решения по нашей судьбе должны принимать мы. Здесь - в Беларуси", - подчеркнул белорусский лидер, посещая в четверг 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, сообщает агентство БелТА.
Лукашенко подчеркнул, что сегодня Белоруссия является молодым суверенным и независимым государством. "Получили мы эту независимость без крови. Возможно, и без пота, - отметил глава государства. - Тогда [в период распада СССР] шла жестокая борьба за власть между Ельциным и Горбачевым в Кремле. Мы в той стране вроде бы и были одним из основных звеньев этого государства, но влиять на ситуацию, тем более на принятие решений, в те времена не могли". Лукашенко подчеркнул, что сейчас, в предвыборный период, он просит людей "иметь это в виду", отметив, что свою судьбу белорусы должны решить сами.
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Во вторник Центризбирком принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты. Ранее Лукашенко заявлял, что в белорусскую избирательную кампанию идет вмешательство извне. По его словам, оппоненты власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами ведут себя нечестно, за ними "кукловоды стоят, в том числе из России и Польши".