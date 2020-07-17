ЕС официально продлил запрет на визиты украинцев еще на две недели

ЕС официально продлил запрет на визиты украинцев еще на две недели

Совет Европейского Союза официально пересмотрел список стран, для граждан которых отменят ограничения на поездки в ЕС. Еще позавчера в него входили 12 стран, теперь добавился Китай. Перечень опубликован 16 июля на сайте Совета ЕС. С 16 июля государства-члены Евросоюза должны постепенно отменять ограничения на въезд для жителей следующих третьих стран...

Алжир; Австралия; Грузия; Канада; Марокко; Новая Зеландия; Руанда; Таиланд; Тунис; Уругвай; Южная Корея; Япония; Китай (при условии подтверждения ответных мер со стороны властей).

При этом жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС.

Критерии определения третьих стран, для которых следует снять ограничение на въезд, включают оценку эпидемиологической ситуации и меры сдерживания распространения коронавируса, а также экономические и социальные соображения.

Что касается эпидситуации, то она относительно безопасными считаются страны, где:

число новых случаев COVID-19 за последние 14 дней на 100 000 жителей близко к среднему или ниже среднего по ЕС (по состоянию на 15 июня 2020 года);
стабильное или убывающее число заражений в период по сравнению с предыдущими 14 днями.

От ограничений могут быть освобождены следующие прибывшие из стран, гражданам которых пока запрещен въезд в ЕС:

граждане ЕС и члены их семей;
долгосрочные жители ЕС и члены их семей;
люди, которые могут документально подтвердить необходимость и срочность приезда.

В Совете напомнили, что список будет пересматриваться и обновляться каждые две недели.