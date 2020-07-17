ЕС официально продлил запрет на визиты украинцев еще на две недели
Совет Европейского Союза официально пересмотрел список стран, для граждан которых отменят ограничения на поездки в ЕС. Еще позавчера в него входили 12 стран, теперь добавился Китай. Перечень опубликован 16 июля на сайте Совета ЕС. С 16 июля государства-члены Евросоюза должны постепенно отменять ограничения на въезд для жителей следующих третьих стран...
Алжир; Австралия; Грузия; Канада; Марокко; Новая Зеландия; Руанда; Таиланд; Тунис; Уругвай; Южная Корея; Япония; Китай (при условии подтверждения ответных мер со стороны властей).
При этом жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС.
Критерии определения третьих стран, для которых следует снять ограничение на въезд, включают оценку эпидемиологической ситуации и меры сдерживания распространения коронавируса, а также экономические и социальные соображения.
Что касается эпидситуации, то она относительно безопасными считаются страны, где:
число новых случаев COVID-19 за последние 14 дней на 100 000 жителей близко к среднему или ниже среднего по ЕС (по состоянию на 15 июня 2020 года);
стабильное или убывающее число заражений в период по сравнению с предыдущими 14 днями.
От ограничений могут быть освобождены следующие прибывшие из стран, гражданам которых пока запрещен въезд в ЕС:
граждане ЕС и члены их семей;
долгосрочные жители ЕС и члены их семей;
люди, которые могут документально подтвердить необходимость и срочность приезда.
В Совете напомнили, что список будет пересматриваться и обновляться каждые две недели.