Депутат Госдумы предложил обсудить в ООН цензуру в Facebook и Twitter

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелки предложил обсудить на площадках ООН и ОБСЕ вопрос цензуры и навязывания идеологии "американской толерантности" в Facebook и Twitter.



Ранее в четверг портал Motherboard опубликовал скриншоты внутренней системы сервиса Twitter. На них изображены применяемые к каждому пользователю фильтры, например, была ли его учётная запись приостановлена, заблокирована навсегда или же имеет статус защищенной.

