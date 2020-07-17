Украина уже исчерпала почти весь Фонд борьбы с коронавирусом

Глава Министерства финансов Сергей Марченко заявил, что на сегодня бюджетный Фонд борьбы с коронавирусом, в котором находилось 64,7 млрд гривен, практически исчерпан. Об этом сообщает "Радио Свобода". Как сообщил министр, деньги в основном были направлены на выплаты украинцам, которые пострадали от карантина.

"Мы уже практически подошли к тому времени, когда можно сказать, что фонд-COVID мы исчерпали", - сказал Марченко.



Так, на Фонд социального страхования пошло около 9 млрд грн, кроме того были выплаты по частичной безработице, а также детям физических лиц-предпринимателей, на покупку средств индивидуальной защиты, на зарплаты медицинским работникам.



Кроме того, глава ведомства заявил, что госбюджет на 1 июля недополучил 37 млрд грн плановых доходов.

