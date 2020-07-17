Медведев заявил, что строительство "Северного потока - 2" будет завершено

Проект газопровода "Северный поток - 2" будет завершен, несмотря на угрозы американских санкций, которые связаны с имитацией активности перед президентскими выборами в США. Об этом заявил в четверг зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в публикации на своих страницах в соцсетях.



"<…> Газовый проект, конечно, будет завершен. Не бывало в истории человечества ситуации, когда выгодное дело, в которое разные страны вложили миллиарды, оставалось бы не законченным. Так будет и сейчас, несмотря на стенания наших американских друзей", - написал Медведев.



Он отметил, что "раньше в оправдание незаконных международных санкций выискивался "благовидный" повод" в виде защиты прав человека или агрессивного поведения страны или отдельной личности. "По "Северному потоку - 2" все названо своими именами: "Проект - прямая угроза американскому бизнесу, он противоречит нашим интересам. Мы хотим поставлять свой дорогой СПГ в Европу, а проект нам мешает. Конкуренции, конечно, не хотим, поскольку это НАШ бизнес. И все", - указал Медведев, подчеркнув, что "такова позиция Госдепа, и плевать [им] на европейских партнеров, на солидарность в кризис и прочее".



"От такой простоты и борзости оторопь берет, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности. И выборы на носу", - заключил Медведев. И констатировал: "Печально".



Госсекретарь США Майкл Помпео в среду заявил, что американское внешнеполитическое ведомство включит "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в число проектов, подпадающих под санкции закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).



Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.



