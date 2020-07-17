Саммит ЕС может затронуть тему российского взгляда на историю

Саммит глав государств и правительств ЕС 17-18 июля может затронуть вопрос "о российском взгляде на историю", однако не намерен принимать никаких заявлений на этот счет. Об этом сообщил журналистам источник в Европейском совете на брифинге в четверг в преддверии саммита.



"Имеются вопросы к тому, как Россия воспринимает историю. Одна из делегаций стран ЕС обеспокоена этим вопросом и намерена поднять его на встрече. Однако никто не предлагал принятия отдельных заявлений по этой теме", - сообщил европейский дипломат, отвечая на вопросы журналистов. Он не уточнил, какая именно страна Евросоюза обеспокоена взглядами России и на какой именно исторический период. По его словам, эта тема будет затронута на саммите в разделе "Прочее", наряду с вопросом обострения отношений ЕС с Турцией, который намерена поднять Греция.



Впрочем, источник дал понять, что на эти дискуссии на саммите времени практически не останется. Главной темой саммита станет обсуждение бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы, суммарный объем которого предложен на уровне €1,074 трлн, а также создание фонда восстановления экономики ЕС после пандемии объемом €750 млрд. Лидерам ЕС предстоит договориться, как распределять эти деньги между странами ЕС, а главное - как финансировать эти расходы. По словам европейского дипломата, предварительного соглашения между государствами ЕС по этому вопросу нет.

