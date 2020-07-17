NBC: Facebook готовит запуск аналога TikTok

Американская корпорация Facebook планирует запустить ранее созданный на базе принадлежащей ей социальной сети Instagram аналог китайского приложения TikTok в более чем 50 странах мира. Об этом в четверг сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники.



По их данным, сервис под названием Instagram Reels в течение нескольких недель станет доступен для пользователей, в том числе и в Соединенных Штатах, власти которых грозятся запретить его китайский прототип. Соответствующая функция появится в приложении Instagram. Пользователи смогут публиковать короткие видеоролики и накладывать на них аудиодорожки из каталога доступных треков. Как и в TikTok, наиболее популярные видео будут появляться в разделе рекомендаций.



Как отмечает телеканал, платформа была создана еще в ноябре прошлого года, однако поначалу была доступна лишь на территории Бразилии. В июне она начала работать в Германии и Франции, а на прошлой неделе в Индии, где 30 июня TikTok прекратила работу. Власти страны объяснили такое решение "пагубным влиянием" приложения на суверенитет и безопасность.



6 июля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США не исключают возможность блокировки на территории страны TikTok на фоне утверждений о том, что руководство соцсети якобы занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

