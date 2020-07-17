В Минфине рассказали, что будет с субсидиями

Правительство Украины не намерено сокращать субсидии в 2021 году. На данный момент предполагается, что на них в следующем году выделят столько же средств, сколько и в текущем. Об этом в четверг, 16 июля, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Радио Свобода.



Он отметил, что сокращение субсидий не планируется, несмотря на то, что тариф на отопление будет снижен и еще больше домохозяйств выйдут из категории незащищенных.



"Поэтому на данном этапе мы предполагаем такой же объем (субсидий, - ред.), как и на этот год", - отметил Марченко.



Он также выразил уверенность, что в бюджет-2021 заложат достаточно средств на субсидии на жилищно-коммунальные услуги.



Напомним, правительство пообещало снижение тарифов на тепло и воду из-за уменьшения цен на газ.

