Психозы недели. Украина и парад суверенитетов

Незаметно, без пафоса отметили на этой неделе 30-летие принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. В политическом официозе считается, что это второстепенный документ. По сравнению с Актом провозглашения независимости, который был принят после путча 1991 года. Парад и торжественные церемонии Декларации не полагаются. Парад суверенитетов – тема забытая и никому не нужная.



Наверное, я выскажу кощунственную с точки зрения патриотов мысль, но о реальной независимости и распаде СССР в июле 1990-го еще никто не помышлял. Кроме отдельных высокопоставленных аналитиков Госдепа США.



Конечно, в начале 90-х ситуация менялась очень быстро. Но в 1990-м политическая конъюнктура сводилась всего лишь к тому, что за “украинский буржуазный национализм” больше не будут сажать в тюрьму. А потому можно на эту тему говорить сколько угодно и даже выпускать самиздат, не опасаясь злобного КГБ.



Центр национализма находился во Львове – вокруг возрожденного Вячеславом Черноволом «Українського вісника». Потом на базе львовской тусовки и Украинского Хельсинского Союза, который также перестали жестко преследовать, возникли политсилы. Они материализовались в Рух и Украинскую республиканскую партию. Две параллельные структуры двух отсидевших диссидентов – Вячеслава Черновола и Левка Лукьяненко.



В 1990 году Рух и УРП зашли в парламент. Депутатами по округам в Западной Украине (партийных списков тогда не было) стали Вячеслав Черновол, Михаил Горынь, Левко Лукьяненко, Михаил Косив, Степан Хмара, Татьяна Яхеева, Василий Червоний, Сергей Семенец. Почти все отсидели в советских тюрьмах.



Националистов обернули героическим флером. Левко Лукьяненко был арестован и приговорен к расстрелу 21 января 1961 года. Потом Верховным Судом УССР этот приговор ему заменили 15 годами лишения свободы. После этого он еще не раз сидел. В общей сложности провел 26 лет своей жизни в заключении. Уникальный патриот! И все остальные тоже такие же.



Если смотреть на хронологию, то первыми, кто «играл всерьез», т. е. рассчитывал на реальный выход из СССР, были прибалтийские республики. Литва, Эстония и Латвия друг за другом весной-летом 1990 года объявляют о выходе (!) из СССР. Литовская ССР – 11 марта, Латвия – 4 мая, Эстония – 8 мая 1990 года

Так называемые «ожесточенные баталии» между представителями коммунистического лагеря и демократической «Народной Рады», которые велись за каждую формулировку, были своего рода ритуальными танцами. Правила игры были установлены раньше и не в Украине, а в Москве, и все понимали, о чем можно препираться, а о чем нельзя

Но не надо говорить, что это был рискованный шаг или подвиг. Все политические процессы происходили в рамках дозволенного. 26 апреля 1990 года в СССР был принят закон «О разграничении полномочий между СССР и субъектами федерации», который уравнял в правах автономные и союзные республики.В соответствии с ним Грузинская ССР объявила о государственном суверенитете 26 мая 1990 года (грузины были первыми, не надо об этом забывать, – автор), РСФСР – 12 июня, Узбекская ССР – 20 июня, Молдавская ССР – 23 июня, Украинская ССР – 16 июля (притормозили почти на три недели, – автор), Белорусская ССР – 27 июля, Туркменская ССР – 22 августа, Армянская ССР – 24 августа, Таджикская ССР – 24 августа, Казахская ССР – 25 октября, Киргизская ССР – 15 декабря.Поэтому, когда мы говорим, что Украина смело провозгласила Декларацию о государственном суверенитете 16 июля, то “забываем”, что до нас были молдаване, узбеки и грузины, а также русские. Россия сделала это месяцем раньше, чем мы.12 июня 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете, установив приоритет российских законов над союзными. Потом эту формулировку мы у нее скопировали.Понятно, что все это было следствием непримиримой вражды Бориса Ельцина и Михаила Горбачева. Именно борьба этих двух фигур, помноженная на джинна межнациональных конфликтов, вырвавшегося из бутылки «антиалкогольной кампании», приправленная стремлением прибалтийских республик удрать из соцлагеря, стала той взрывоопасной смесью, которая обрушила Советский Союз после ГКЧП.Кстати, если смотреть на хронологию, то первыми, кто «играл всерьез», т. е. рассчитывал на реальный выход из СССР, были прибалтийские республики. Литва, Эстония и Латвия друг за другом весной-летом 1990 года объявляют о выходе (!) из СССР. Литовская ССР – 11 марта, Латвия – 4 мая, Эстония – 8 мая 1990 года.Это не Декларация о суверенитете и прочая компромиссная шелуха. Речь шла именно о выходе “трех сестер” из Советского Союза. Именно потому они получили такой большой денежный приз от ЕС и до сих пор находятся у Европы на содержании.Остальные декларации о государственном суверенитете – Карельской АССР, Коми АССР, Татарской АССР, Удмуртской и Якутской-Саха АССР, Чукотского автономного округа, Адыгейской АО, Бурятской АССР, Башкирской АССР, Калмыцкой АССР, Марийской АССР, Чувашской АССР, Ямало-Ненецкого автономного округа, Горно-Алтайской АО, Иркутской области и т. д. – были лишь данью моде и смехотворной попыткой поучаствовать в общем параде суверенитетов.Из всех автономий серьезные амбиции встать вровень с союзными республиками имел лишь один Татарстан. Остальные просто следовали общей тенденции. Понятно, что таким образом Борис Ельцин хотел ослабить Михаила Горбачева, но добился того, что общесоюзные органы власти начали терять контроль над страной.Что касается Украины, то, несмотря на пафос руховской риторики, Верховная Рада проявила “помiркованiсть”. Наша Декларация о государственном суверенитете была аналогичной документу, который месяцем раньше принял парламент РСФСР. И даже, как считают отдельные исследователи, еще более компромиссной.Поэтому за нее проголосовали обе конкурирующие фракции в парламенте – коммунисты и руховцы. В общей сложности 355 депутатов при четырех против и одном воздержавшемся.А так называемые «ожесточенные баталии» между представителями коммунистического лагеря и демократической «Народной Рады», которые велись за каждую формулировку, были своего рода ритуальными танцами. Правила игры были установлены раньше и не в Украине, а в Москве, и все понимали, о чем можно препираться, а о чем нельзя.По сути, мы просто поучаствовали в раздаче лидерам республик «грамот на царствие». Зачем это было нужно? Просто Борис Ельцин пытался развернуть корабль Советского Союза в сторону работы над созданием конфедеративного Союза Советских Суверенных Государств (СССГ), а не федеративного, который был на тот момент.Даже после путча 14 ноября 1991 года главы семи из двенадцати союзных республик (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) сделали заявление о намерении заключить договор о создании СССГ. Но им сказали, что “господина”, т. е. СССР больше нет. И отказали в праве стать вассалами.К тому времени Грузия показала пример альтернативы Союзному договору: 31 марта 1991 года в Грузинской ССР прошел референдум о восстановлении независимости, который дал позитивный результат. 9 апреля 1991 года Верховный Совет Грузии принимает Акт о восстановлении государственной независимости Грузии.В Украине тем временем по итогам всесоюзного референдума от 17 марта 1991 года на вопрос «Согласны ли Вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза Советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины?” положительно ответили 70,2%. Против высказалось 28 %. На второй вопрос о включении Украины в состав Союза Советских Суверенных Государств (то самое СССГ) утвердительно ответили 80,2%. До развала СССР оставалось меньше пяти месяцев...