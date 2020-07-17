Умер легендарный игрок Динамо Владимир Лозинский

Умер легендарный игрок Динамо Владимир Лозинский

Умер бывший игрок киевского Динамо Владимир Лозинский. Об этом сообщается на странице Facebook Национальной сборной Украины среди ветеранов, которую возглавлял Лозинский с начала 2020 года.

Легендарному защитнику киевского клуба было 65 лет и последнее время он боролся с тяжелой болезнью.

Лозинский был воспитанником киевского Динамо, за которое играл с 1975 по 1984 годы, становясь многоразовым чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР. Играл за сборную СССР.

В качестве главного тренера работал в Кремне, ЦСКА и Ворскле.