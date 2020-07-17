Умер легендарный игрок Динамо Владимир Лозинский

Умер бывший игрок киевского Динамо Владимир Лозинский. Об этом сообщается на странице Facebook Национальной сборной Украины среди ветеранов, которую возглавлял Лозинский с начала 2020 года.



Легендарному защитнику киевского клуба было 65 лет и последнее время он боролся с тяжелой болезнью.



Лозинский был воспитанником киевского Динамо, за которое играл с 1975 по 1984 годы, становясь многоразовым чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР. Играл за сборную СССР.



В качестве главного тренера работал в Кремне, ЦСКА и Ворскле.

