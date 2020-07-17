ФБР расследует хакерские атаки на Twitter-аккаунты знаменитостей

Федеральное бюро расследований США начало расследование атаки хакеров на Twitter-аккаунты американских знаменитостей.



Об этом сообщает ВВС.



«ФБР начало расследование после того, как хакеры взломали аккаунты в Twitter ряда громких американских фигур в ходе вероятной аферы с биткойнами», - говорится в сообщении.



В бюро заявили, что вероятнее всего, счета взломанных аккаунтов «были скомпрометированы» для совершения мошенничества с криптовалютой.



Среди тех, чьи аккаунты были взломаны, были Илон Маск, Билл Гейтс и Джо Байден. Их официальные счета запрашивали пожертвования в криптовалюте.



Через аккаунты знаменитостей взломщики призывали подписчиков отправить на их счета 1000 долларов, чтобы затем им якобы вернулись уже 2000 долларов.

