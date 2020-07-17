Фракция «Голос» заявила о переходе в оппозицию

В партии "Голос" заявили, что переходят в оппозицию к власти.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале Верховной Рады объявила председатель партии "Голос", депутат этой фракции Кира Рудык.



Она, в частности, отметила, что депутаты "Голоса" пришли в парламент для того чтобы "быть создателями". "Создавать правила и творить процессы, которые будут работать. Мы пришли, чтобы использовать этот шанс, каждую его минуту, на благо нашей страны", - сказала Рудык.



Однако, по ее словам, за год они увидели, что "монобольшинство предало ценности, которые декларировало".



Депутат также отметила: "Мы пришли защищать свободу и проводить реформы. Но вместо этого сейчас мы постоянно боремся с ложью. Ложью о том, что существует кадровый голод, о том, что в Украине существует вопрос о государственном языке. Ложью, которая постоянно уничтожает любой конструктив. Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять".



Так, Рудык заявила: "Партия "Голос" переходит в оппозицию к существующей власти".

