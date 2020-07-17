В Иране начались протесты против смертной казни

В Иране на улицах нескольких городов возникли протесты против смертной казни для трех мужчин, задержанных во время протестов в ноябре 2019 года. Об этом сообщает Радио Свобода.



"Пользователи социальных сетей в четверг призвали к общенациональным протестам в 19:00 в пятницу против надвигающейся смертной казни в отношении трех молодых людей, которые были арестованы во время акций протеста в ноябре 2019 года. Но люди вышли на улицы в четверг вечером", - говорится в сообщении.



Первым городом, в котором вспыхнули протесты, был Бехбахан, и вскоре после этого люди вышли на улицы в Ширазе.



Некоторые пользователи социальных сетей также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета в некоторых городах страны.

