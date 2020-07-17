Минздрав удвоит тестирование на коронавирус

Минздрав планирует осенью вдвое увеличить количество тестирований на коронавирус, сообщил глава ведомства Максим Степанов в пятницу, 17 июля.



"В начале апреля, когда я возглавил Министерство, мы делали около 250 ПЦР-тестов в день.



Сегодня эта цифра составляет от 13 до 14 тысяч. Мы на этом не останавливаемся и в дальнейшем должны в планах максимально увеличивать возможности и мощности наших лабораторных центров", - сказал он.



Сегодняшний показатель планируют удвоить уже в сентябре.



Постепенное наращивание тестирований связано с закупкой оборудования и набором новых работников, пояснил министр.

