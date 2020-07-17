За полторы недели в Киеве составили более полутысячи протоколов за нарушение карантина

В Киеве за полторы недели составили 566 протоколов за нарушения карантина общественными учреждениями столицы и закрыли 7 развлекательных заведений. Об этом во время брифинга в пятницу заявил городской глава Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.



"Отмечу, что в Киеве продолжают работать группы контроля за соблюдением учреждениями города регламентов работы. За полторы недели представители Госпродпотребслужбы и Муниципальной охраны совместно с полицией проверили более полутора тысяч ресторанов и кафе, магазинов и рынков столицы. Составили 566 протоколов о нарушениях. Также в столице закрыли среднем 7 развлекательных заведений", - проинформировал Кличко.

