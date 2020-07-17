ООН призывает собрать более $10 миллиардов на борьбу с пандемией

ООН впервые за свою историю призвала доноров к сбору 10,3 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусной пандемией.



Об этом сообщает ВВС.



«Организация Объединенных Наций обращается с призывом выделить 10,3 млрд долларов США (8,2 млрд фунтов стерлингов) на борьбу с пандемией коронавируса», - говорится в сообщении.



Как отмечается, это самая большая сумма средств, которую организация запросила у доноров за всю историю своего существования.



В ООН подчеркнули, что из-за пандемии и экономического кризиса к концу года 265 миллионов человек могут столкнуться с голодом. Поэтому все деньги, которые удастся собрать, будут использованы для помощи стран с низким уровнем дохода.



По состоянию на утро 17 июля в мире зарегистрировано 13 949 386 случаев коронавируса, в частности 592 690 смертей и 8 178 974 выздоровления.

