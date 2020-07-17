Facebook представит конкурента TikTok

Социальная сеть Facebook в течение нескольких недель представит более, чем для 50 стран сервис Instagram Reels, который должен стать конкурентом для видеосервиса TikTok.



Об этом сообщает NBC News со ссылкой на собеседников, знакомых с планами компании.



«Facebook представит Instagram Reels как ответ TikTok в США и еще более, чем в 50 странах в течение нескольких недель», - говорится в сообщении.



Отмечается, что новый сервис предоставит пользователям возможность снимать и распространять 15-секундные видеоролики. Более того, пользователи смогут использовать и делать ремиксы песен из видео других пользователей.



Люди также смогут видеть набирает ли их короткий видеоролик популярность в сети.



Отмечается, что Facebook запустила Reels в Бразилии в ноябре прошлого года. В прошлом месяце новый сервис стал доступен во Франции и Германии, а на прошлой неделе в Индии.



Сам сервис будет доступен в приложении социальной сети Instagram.

