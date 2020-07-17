На Одесчине пьяный водитель без прав установил алкогольный антирекорд

На Одесчине в городе Измаил водитель Mitsubishi попал в аварию под сильным опьянением, в его крови выявили 3 промилле алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона в пятницу, 17 июля.



Пьяная авария произошла на улице Лядова. На месте происшествия инспекторы обнаружили автомобиль Mitsubishi Galаnt, водитель которого, двигаясь по улице Глинки, при повороте направо не учел дорожные обстоятельства и совершил наезд на металлический столб.



"При общении с водителем патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Водителю предложили пройти проверку, и он согласился. Результат - 3,26 промилле", - сообщили в управлении.



По данным полиции, мужчина находился в состоянии очень сильного опьянения, поскольку максимальное значение шкалы тестера (драггера) составляет 5.00.



Более того, водитель не имел при себе соответствующих документов на управление транспортным средством.



На мужчину составили соответствующие протоколы за совершение ДТП, пьяную езду и отсутствие водительских прав.

