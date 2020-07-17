Депутаты попросили усилить санкции из-за российского голосования в Крыму

Верховная Рада просит усилить санкции против России из-за голосования в Крыму по правкам в Конституцию РФ. За соответствующий проект постановления №3736 проголосовали 306 нардепов на пленарном заседании в пятницу, 17 июля.



В заявлении Верховная Рада заявляет свой решительный протест в связи с очередным нарушением международного права со стороны России – проведением незаконного и с позиции юридических последствий, ничтожного общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля 2020 на временно оккупированных территориях Украины – в АР Крым и городе Севастополе.



В частности, Рада просит членов парламентов иностранных государств и международных парламентских организаций дать принципиальную оценку незаконным действиям РФ по организации и проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России на временно оккупированной территории АР Крым.



В постановлении призывают иностранных парламентариев осудить проведение такого голосования.



"Верховная Рада призывает демократические страны мира к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на Российскую Федерацию с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную республику Крым и город Севастополь", – говорится в постановлении.

