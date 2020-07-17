Кремль: пересмотр Минска отбросит урегулирование на Донбассе

У президента Российской Федерации беспокоятся из-за заявлений Украины о пересмотре минских соглашений. У Путина заявили об опасной тенденции в заявлениях Киева. Об этом заявил пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков, сообщает РБК.



Также он заявил, что без диалога Киева с "ДНР/ЛНР" невозможно даже думать о выработке каких-то новых параметров урегулирования и документов.



"Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации в Украине", - заявил он.

