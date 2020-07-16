НАБУ пыталась помешать назначению Шевченко на должность главы Нацбанка – Деркач

Работники НАБУ должны были осуществить обыски у Кирилла Шевченко, чтобы не допустить рассмотрения его кандидатуры на пленарном заседании Верховной Рады Украины. Об этом сообщил в своем обращении к генпрокурору Ирин Венедиктовой и заместителю генпрокурора – руководителю САП Назару Холодницкому народный депутат (внефракционный) Андрей Деркач, опубликованном на его странице в Фейсбук.



Ссылаясь на информацию журналистов-расследователей, нардеп сообщил, что за Кириллом Шевченко в рамках одного из уголовных дел осуществлялись незаконное наблюдение.



"По информации, которая нуждается в проверке, руководители НАБУ, а именно Артем Сытник и Гизо Углава, незаконно дали указания подчиненным работникам на проведение слежки, а также проведения обысков в помещениях по месту жительства, в то время кандидата, а теперь главы НБУ Кирилла Шевченко, с целью не допустить рассмотрения его кандидатуры на пленарном заседании Верховной Рады Украины 16.07.2020 года. 15-16.07.2020 согласно преступным планам ОПГ "Януковича-Порошенко-Гонтаревой-Сытника", работники НАБУ должны были осуществить неотложные обыски без решения суда с обнародованием "благоприятной" информации через подконтрольные грантоедские медиа, с целью дискредитации и невозможности рассмотрения вопроса о назначении Шевченко, ни на комитете ВРУ, ни на пленарном заседании парламента", – сообщил Деркач.



Нардеп отметил, что план не был доведен до конца в связи с тем, что прокуроры САП не согласовали такие неотложные следственные действия, а сам Шевченко был проинформирован о возможном политическом давлении, поэтому дома в это время не ночевал.



"Целью таких действий по мнению экспертов и журналистов-расследователей, в связи с назначением нового главы НБУ – Кирилла Шевченко существует угроза для ОПГ "Януковича-Порошенко-Гонтаревой-Сытника" возможного доступа к реестру получателей держателей ОВГЗ, в которых содержатся выведенные из Украина и отмытые коррупционные средства. Кроме того, такие действия НАБУ могут свидетельствовать о препятствовании проведению дополнительной конфискации денежных средств "семьи Януковича", которые отмытые и выведены в США и на которые в дальнейшем были приобретены в Украине ОВГЗ", – отметил Деркач.



В связи с изложенным, нардеп просит Венедиктову и Холодницкого проверить законность действий работников НАБУ при проведении слежки за Кириллом Шевченко, а также оснований и обоснований их покушения на проведение неотложного обыска жилья Шевченко: обратив особое внимание на то, не исчезли такие основания и обоснования после его назначения на должность главы НБУ.



"В случае подтверждения незаконных действий сотрудников НАБУ внести сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении последним уголовного преступления", – резюмировал Деркач.









