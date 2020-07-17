Рада отказалась включать Коцюбинское в состав Киева

Верховная Рада включила поселок Коцюбинское в Бучанский район Киевской области, а не стала присоединять его к Киеву. За принятие соответствующего проекта постановления №3650 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226 на пленарном заседании в пятницу, 17 июля.



Как известно, этим постановлением Рада создала 136 укрупненных районов в стране вместо нынешних 490, в том числе семь укрупненных районов в Киевской области вместо 25 нынешних.



При этом в составе Бучанского района включена территория Коцюбинской поселковой территориальной общины.

