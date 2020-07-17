Борис Джонсон понадеялся на возращение нормальной жизни к Рождеству

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон понадеялся на возвращение нормальной жизни без жестких карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, к Рождеству. Об этом сообщает Reuters.



Глава правительства отметил, что компании, которые планируют вернуть сотрудников в офисы с 1 августа, должны обеспечить им безопасные условия. Кроме того, с этой даты открываются спортивные залы, боулинг-клубы и салоны красоты. По-прежнему остаются закрытыми ночные клубы и детские игровые центры.



Говоря о второй волне коронавируса, Джонсон назвал осень наиболее вероятным временем для нее. При этом страна откажется от общенационального карантина, передав право введения такой меры регионам. Премьер также выразил надежду на возвращение к нормальной жизни к Рождеству.



Ранее сообщалось, что новая волна коронавируса представляет серьезную угрозу для Великобритании и может привести к смерти 120 тысяч человек за период с сентября 2020 года по июнь 2021-го. Отмечается, что вторая волна COVID-19 может оказаться еще более серьезным вызовом, чем первая. В частности, Национальная служба здравоохранения рискует столкнуться с большой нагрузкой из-за необходимости лечить пациентов с другими болезнями, что было отложено ранее. Кроме того, ситуацию может потенциально осложнить вспышка ежегодного сезонного гриппа.

