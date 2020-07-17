Ученые раскрыли тайну захвата Древнего Египта

Ученые разгадали тайну захвата Древнего Египта. Об этом сообщает ScienceAlert.



Считалось, что произошло внезапное вторжение могущественного войска. Фараоны Древнего Египта, возможно, были одними из величайших вождей в истории человечества, что правили над рекой Нилом около трех тысяч лет. Но на короткое время они потеряли контроль над своими самыми плодородными землями.



Согласно древним текстам, примерно 3600 лет назад гиксосы вторглись и захватили северный Египет у ряда некомпетентных фараонов, выгнав их на небольшой участок земли на юге.



Ученые изучили образцы эмали зубов 75 человек, которые были похоронены в древней столице гиксосов Телль-эль-Даба в северо-восточной дельте Нила. Исследователи сравнили соотношение изотопов стронция в зубах с сигнатурами изотопов окружающей среды в Египте и других регионах.



Таким образом они определили, откуда происходили люди, которые жили в Телль-эль-Даба. Оказалось, что большинство населения не была местной - они были мигрантами, которые по определенным причинам переселились в эту страну.



Ученые также выяснили, что соотношение коренного населения и мигрантов было сравнимо как в периоды правления египетских фараонов, так и после прихода к власти гиксосов. Эта модель не согласуется с популярной версией о вторжении сильного иностранного войска, которое пришло из таинственной страны.



Эксперты предположили, что предполагают, что "вторжение гиксосов" было мягким и длилось долго, и они постепенно занимали все более важные посты. Возможно, сменилось несколько поколений, прежде чем гиксосы окончательно пришли к власти.

