Президент Грузии заявила о готовности приехать в Киев

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о готовности, как только появится такая возможность, совершить отложенный из-за пандемии коронавируса COVID-19 визит в Украину.



"Я готова, как только придет время, совершить визит, который из-за COVID-19 и не только из-за него уже давно был отложен. Постараюсь восстановить отношения на той основе, которая соответствует нашим традиционным, дружеским связям между двумя странами", - сказала Зурабишвили в пятницу на конференции в Тбилиси.



По словам грузинского президента, Грузию и Украину связывает курс интеграции в НАТО и Евросоюз, совместные с европейскими партнерами проекты в Черном море и любые попытки ослабления этого партнерства негативно отразятся на процессе евроинтеграции обеих стран.



Вместе с тем Зурабишвили обратила внимание на недавние заявления занимающего в Украине должность главы исполкома Национального совета реформ, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который заявил, что он не признает легитимность нынешнего грузинского правительства.



"Провокационный тон в адрес правительства Грузии, который исходит от иностранного гражданина, работающего в иностранном правительстве, вредит нашим двусторонним отношениям", - отметила Зурабишвили.



МИД Грузии в мае отозвал грузинского посла из Киева после назначения Саакашвили на должность главы исполкома Национального совета реформ Украины.



Его негативные высказывания о правительстве Грузии были расценены в Тбилиси, как вмешательство во внутренние дела страны.

