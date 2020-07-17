ВР планирует собраться на внеочередную сессию 21 июля

Верховная Рада Украины планирует во вторник, 21 июля, собраться на внеочередную сессию. Об этом написал в Telegram нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает УНН.



"Во вторник, 21 июля, в 12:00 состоится внеочередная сессия. Заседание продлится примерно до 19:00", - написал Качура.



По информации нардепа, ВР планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности, о производстве "зеленой" энергетики, а также проект постановления об отмене решения ВРУ о принятии в целом законопроекта о легализации игорного бизнеса.



Также во время закрытия третьей сессии ВРУ девятого созыва глава ВРУ Дмитрий Разумков ответил на реплику нардепов о том, что они готовы работать и заявил, что ждет их во вторник.



"Есть желание работать? Ваше желание исполнено. Жду всех во вторник в 12:00. Прошу не опаздывать", - сказал Разумков.

