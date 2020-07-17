В Украине изменились правила выдачи водительских прав

В главном сервисном центре МВД заявили, что расширили перечень необходимых документов для подтверждения навыков управления автомобилем. Отмечается, что это должно упростить украинцам процесс получения прав, сообщает в пятницу, 17 июля, пресс-служба ведомства.



"Отныне подтвердить навыки управления стало проще", - говорится в сообщении.



Отмечается, что 17 июля вступил в силу приказ МВД от 22 мая 2020 года № 408, который утверждает сразу две новые инструкции: О порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя, которая совершенствует процедуры выдачи удостоверения водителя, а также более подробно регламентирует их проведение, и Об использовании технических средств контроля во время сдачи экзаменов (в том числе фото - и видеотехники), сохранение полученной с их помощью информации и доступ к ней, которая регламентирует порядок применения технических записей контроля.



В частности, одним из нововведений является то, что при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами любой из категорий В, С1, С, D1 и D. Кроме того, увеличивается максимально допустимый перерыв в навыках управления - до трех месяцев.



Также отныне можно подтвердить навыки управления транспортным средством документом на право собственности транспортного средства другого супруга, и документами, подтверждающими заем, аренду, лизинг, либо временным регистрационным талоном.



"В случае открытия двух и более категорий теоретический экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории. Экзамен прекращается, если лицо пользуется дополнительными электронными приборами или материалами, подсказками и т. п", - отмечается в сообщении.



Уточняется, что продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена: на площадке - не менее 10 мин, на дороге - не менее 20 мин, а в целом - не более часа. Также возможно отклонение от маршрута проведения практического экзамена, если на нем дальнейшее движение невозможно (транспортный затор, дорожные работы, ДТП и др).



"Фото-, видеофиксация происходит с самого начала каждого экзамена и ведется непрерывно до его завершения. Результаты экзаменов в течение десяти рабочих дней можно обжаловать", - отмечается в сообщении.



Кроме того, установлены основания для аннулирования водительского удостоверения (в случае лишения права управления полученного впервые, предоставления фиктивных документов и т. п.).



В то же время возможно исключение имеющейся категории, если медсправкой она не подтверждена, и восстановления ее в случае предоставления новой медсправки, если пригодность к управлению восстановлена.

