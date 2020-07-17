Украина "с восторгом" следит за судом по делу МН17 - Енин

Украинская сторона "с восторгом" наблюдает за судом в Нидерландах по делу о катастрофе МН17. В Министерстве иностранных дел называют судебный процесс образцово-показательным.



Об этом говорится в материале РБК-Украина "В ожидании наказания: что происходит с делом МН17 спустя шесть лет".



В комментарии РБК-Украина замминистра иностранных дел Евгений Енин заявил, что считает уголовный процесс в суде Гааги "образцово-показательным".



"Мы с восторгом наблюдаем за рассмотрением Окружным судом Гааги дела против первых обвиняемых в сбитии самолета рейса МН17. Для нас этот процесс является как показательным, так и поучительным. Качество обвинения, по моему мнению, очень высокое", - подчеркнул Енин.



Он также добавил, что надеется на то, что Совместная следственная группа (JIT) сможет собрать достаточно новых доказательств и перед судом предстанут и другие подозреваемые в трагедии.



Замгенпрокурора Гюндуз Мамедов заявил РБК-Украина, что боевики на Донбассе не могут считаться комбатантами и получить иммунитет от уголовного преследования.



Судебный процесс по делу о катастрофе МН17 начался в марте 2020 года; по оценкам стороны обвинения, рассмотрение по существу ожидается уже в начале следующего года.



Авиакатастрофа на Донбассе произошла 17 июля 2014 года, в результате нее погибли почти 298 пассажиров и членов экипажа самолета "Малазийских авиалиний". На суде уже представлены доказательствп того, что его сбили из российской установки "Бук".

