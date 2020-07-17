Столтенберг: Россия и Китай воспользовались COVID-19 в целях пропаганды

Россия и Китай использовали пандемию коронавируса COVID-19 для распространения своей пропаганды. Ответом на нее может быть только свободная и независимая пресса.



Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанскому изданию El Pais.



По его словам, одна из проблем пандемии заключается в том, что разные субъекты пытаются использовать эту ситуацию для распространения пропаганды. В том числе, с целью рассорить союзников по НАТО.



"Мы видели, как Китай и Россия заявили, что вирус был создан союзными странами (участницами НАТО, - ред.). Киберпространство и социальные сети также использовались для распространения ложных обвинений. НАТО ответило предоставлением фактов. Ответ на пропаганду - не пропаганда. НАТО может многое сделать, но в итоге самым мощным оружием против дезинформации является свободная и независимая пресса", - отметил Столтенберг.



Он также добавил, что помимо дезинформации Россия во время пандемии успела нарастить военное присутствие в Ливии.



"Но я бы не стал связывать это с COVID-19. Конечно, в то время как остальной мир был сосредоточен на этой проблеме, Россия расширила свое присутствие в Ливии, поддерживая генерала Хафтара и подрывая усилия по достижению мира", - добавил Столтенберг.

