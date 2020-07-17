Школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания

Американскую школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания. Об этом сообщает Detroit Metro Times.



В прошлом году Грейс обвинили в нападении и краже, ей разрешили остаться на свободе на испытательном сроке. Однако в мае этого года судья направила 15-летнюю девочку в комплекс для несовершеннолетних нарушителей, посчитав, что невыполнение домашнего задания является нарушением условий.



Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение Грейс. Они назвали решение суда «более чем вызывающим беспокойство». Отмечается, что школьница страдает синдромом дефицита внимания и ей особенно трудно даются онлайн-занятия, на которые учебные заведения были вынуждены перейти в связи с пандемией коронавируса.

