В Украине завершилось ВНО – Минобразования

В пятницу, 17 июля, в Украине завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания, сообщили в Министерстве образования и науки. "Внешнее независимое оценивание по химии - последнее тестирование основной сессии ВНО-2020 - сдавали 10 880 человек, это 77,14% от общего количества зарегистрированных", – сказано в сообщении на сайте министерства в пятницу.



В ведомстве подчеркнули, что к тестированию не допустили 3-х участников. Также отметили, что соблюдение процедуры тестирования контролировали 8 общественных наблюдателей.



"Порог "сдал/не сдал" и результаты ВНО по химии будут определены 28 июля. Результаты появятся на страницах участников 29 июля", – говорится в сообщении.



Также в Минобразования подчеркнули, что те, кто не смог принять участие в основной сессии тестирования по химии по причинам, не зависящим от них, могут зарегистрироваться на дополнительную сессию согласно инструкции размещенной на сайте УЦОКО.



Основная сессия ВНО в 2020 году началась 25 июня и проходила в безопасных условиях. Количество учащихся, принявших участие в тестировании основной сессии ВНО: математика - 152180, Украинский язык и литература - 275081, физика - 22 284, иностранные языки - 2277 (испанский, немецкий, французский) и 105157 (английский), история Украины - 178 714, биология - 74 460, география - 92962.



"Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания начнется 24 июля и продлится до 10 августа", – добавили в ведомстве.

