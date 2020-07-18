В ВОЗ отрицают фекально-оральную передачу COVID-19

Подтверждений передачи коронавируса фекально-оральным путем пока нет. Об этом на брифинге 17 июля заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.



Отмечается, что проводились исследования образцов стула инфицированных пациентов, в которых были найдены фрагменты генетического материала вируса.



"Многие исследуют возможность передачи заболевания фекально-оральным путем. Мы не нашли подтверждений этого, но такие исследования проводятся", − указал эксперт.



Она подчеркнула, что "сам факт обнаружения РНК вируса в стуле еще не значит, что подобного рода путь передачи возможен".



По ее словам, гораздо важнее думать не о возможных способах передачи вируса, а о том, как минимизировать риски и предотвратить заражение.

