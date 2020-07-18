В Украине с начала месяца утонул 131 человек

В Украине с начала нынешнего месяца утонул 131 человек. В числе погибших 16 детей, сообщает ГСЧС в субботу, 18 июля.



"По оперативным данным по состоянию на 18 июля, на водных объектах Украины с начала месяца погиб 131 человек, из них 16 детей. Удалось спасти 72 человека, в том числе 14 детей", – говорится в сообщении.



Указано, что накануне выходных спасатели по всей стране провели превентивные меры с целью профилактики возникновения трагических событий на воде.



По состоянию на конец июня более 600 украинцев утонули в водоемах страны с начала года. Таким образом общее число жертв на воде в стране может составлять около 750 человек.

