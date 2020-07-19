Модные мужские футболки с длинными рукавами

Хлопковые, удобные футболки с длинными рукавами были несколько забыты в последние годы. Тем не менее это чрезвычайно практичный элемент повседневного гардероба. И хотя нам трудно это представить, их история намного длиннее, чем у классических мужских футболок. Сотни лет назад было изобретено цельное нижнее белье, состоящее из длинных брюк в сочетании с футболкой с длинными рукавами. Это был крой, похожий на костюм, столь популярный сегодня, но полностью застегнутый. Только на рубеже восемнадцатого и девятнадцатого веков в Соединенных Штатах начали носить комплекты из двух частей, то есть брюки и футболку. В то время как это было частью нижнего белья, фермеры и рабочие носили блузки с рабочими брюками, потому что их легкая ткань была дешевой и легкой для стирки. Так футболка с длинными рукавами обосновалась в мужском гардеробе, со временем превратившись в обычную футболку.

В наших нынешних шкафах часто не находится места для хлопковых футболок с длинными рукавами. Мы носим либо классические футболки, либо теплые свитера, забывая об этой практичной и интересной альтернативе. И футболка с длинными рукавами может пригодиться во многих случаях, как в качестве элегантного, так и спортивного наряда. А купить мужские футболки лонгсливы можно здесь: https://vipavoska.com.ua/muzhskaya-odezhda/futbolki-maykilongslivi-mujskie/

Модные мужские футболки с длинными рукавами

Мужские футболки с длинными рукавами - очень практичный вариант для многих случаев. В настоящее время наиболее популярными являются спортивные футболки, плотно прилегающие к корпусу, изготовленные из полиэфирных материалов. Они предназначены для эффективного отвода пота наружу. Кроме того, они быстро высыхают, поэтому риск простудиться, например, во время зимних пробежек или катания на лыжах, значительно ниже. Мы можем чувствовать себя очень комфортно в такой футболке. Если мы планируем только более интенсивную физическую активность, такую как альпинизм, гимнастические упражнения или длинную поездку на велосипеде, нам абсолютно необходима футболка с длинными рукавами.

Модные мужские футболки с длинными рукавами – это также отличный повседневный вариант. Мы ценим этот тип одежды особенно осенью и зимой, когда нас начинают беспокоить низкие температуры. Мы можем надеть ее как дополнительный слой под теплый свитер, а если выберем облегающую модель - даже под элегантную рубашку с воротником. Футболка с модным принтом или интересным рисунком, например камуфляж или в полоску, также будет отлично смотреться в сочетании со спортивными костюмами или джинсами. В прохладный вечер вы можете просто надеть кардиган, пиджак или легкую куртку.