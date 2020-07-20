После скандала с детьми низкого качества Третьякова пожаловалась на маленькую зарплату

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова, которая заявила, что у безработных рождаются дети "очень низкого качества", считает что зарплата депутатов Верховной Рады Украины, маленькая и ее не хватает для качественного обеспечения работы членов парламента.



Об этом она заявила в интервью hromadske.



"Депутатская заработная плата она не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что в реалиях для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она маловата", - считает Третьякова.



Она уточнила, что депутатам насчитывают в среднем 42 тысячи гривень в месяц "брутто" а после вычета налогов они получают 32-35 тысяч в зависимости от того, брал ли парламентарий отпуск.



"Здесь очень какие-то интересные правила начисления, потому что зарплату мы получаем раз в месяц, у нас нет авансов. Нас все время дергают. Это один раз в месяц, месяц прошел, ты получаешь ее 10-15 числа, не успеваешь как-то сформировать свои расходы, для того, чтобы это делать", - отметила депутат.



В то же время большой проблемой она считает низкие выплаты на организацию работы народного депутата. В частности, довольно много времени занимает обработка входящей корреспонденции, чем, по ее словам, в европейской практике занимается офис народного депутата.



"Народный депутат должен иметь юридическую поддержку, организационную... должен быть контроль того, что отображается в СМИ. Кроме того, должен быть личный помощник... На помощников эта сумма, предоставляется - 42 тысячи гривень на четырех человек - это мало", - говорит Третьякова.



По ее мнению, действующая организация работающего народного депутата не дает ему возможности "отдать все необходимое родине во время его каденции".

