Лукашенко заявил о наличии у его оппонентов плана по силовому свержению власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает актуальным повторение в ходе нынешней президентской кампании ситуации, возникшей во время выборов 2010 года, когда оппоненты предприняли силовые действия по свержению действующей власти. Об этом Лукашенко заявил при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, его высказывания в воскресенье показал телеканал ОНТ.



"Это говорит о том, что пока этот вариант свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки остается по-прежнему актуален", - сказал Лукашенко.



"Если у кого-то из вас память короткая, смею напомнить: мы это проходили. Вспомните 2010 год. Тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени", - отметил белорусский президент. "Ввели санкции, наклоняли. Не получается", - напомнил Лукашенко. "И тогда на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду и бросив на Дом правительства", - заявил глава республики.



Он напомнил, что в беспорядках участвовали "400 человек агрессивных боевиков, которых мы знали пофамильно". "Плюс еще 400 [человек], которые могли там шевелиться. А остальные - это зеваки. И в основном там были сопляки, которых отдавали под расписку матерям. Они приходили и забирали свое драгоценное создание", - отметил Лукашенко.



В Минске 19 декабря 2010 года после завершения голосования на президентских выборах на улицы вышли несколько тысяч сторонников оппозиционных кандидатов в президенты. Они решили выразить свой протест против итогов выборов, которые они сочли сфальсифицированными. Некоторые из участников этой акции предприняли попытку прорваться в Дом правительства. Против сторонников оппозиционных кандидатов были брошены подразделения милицейского спецназа и внутренние войска.



Около 700 человек были задержаны и подвергнуты административным наказаниям. Затем было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, в котором в качестве обвиняемых фигурировали несколько десятков человек. Более 40 из них были осуждены, в том числе оппозиционные экс-кандидаты в президенты Владимир Некляев, Виталий Рымашевский, Андрей Санников, Николай Статкевич, Дмитрий Усс. Еще одному оппозиционному экс-кандидату в президенты Алексею Михалевичу удалось сбежать из-под контроля белорусского КГБ за границу.



