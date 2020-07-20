В Раде готовят "большую парламентскую реформу"

В Верховной Раде работают над так называемым законом об оппозиции, в котором будут предусмотрены важные изменения в работе парламента. Об этом сообщила нардеп от Слуги Народа Галина Третьякова, сообщает Громадське.



"Одной из насущных проблем сегодня является подготовка закона, его готовят в группах, говорят, что это закон об оппозиции. На самом деле парламент нуждается в изменениях не только в оппозиции, но и в коалиции", - сказала нардеп.



По ее словам, одним из предложений в рабочей группе по обсуждению этого проекта закона является расписать, как работает коалиция, а не только, каким образом оппозиция может продвигать свои идеи.



Также, по мнению Третьяковой, должна формироваться большая "организационная часть" коалиционного соглашения, в котором будет расписано, каким образом политические силы договариваются работать в Раде.



Нардеп уверена, что это поможет наладить сотрудничество между депутатами и избежать драк и негативных явлений в парламенте. Она назвала это "большой парламентской реформой", которая еще не выписана.

