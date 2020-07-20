Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения за ролик "Квартала 95"

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения за ролик "Квартала 95"

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского "подтвердить извинения" за ролик, который в 2014 году назад вышел в эфире ЧистоNews. Его снимала студия "Квартал 95". Соответствующий пост он разместил у себя в Telegram-канале.

"Посмотрел очередной ответ Владимира Зеленского (речь идёт об интервью Гордону в декабре 2014 года - Ред.) на вопрос о его оскорбительном видеоролике, который несколько лет назад он разместил в украинском юмористическом шоу. Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться (речь идёт о том, что в 2014 году Зеленский извинился перед Кадыровым - Ред.). Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя?" - написал Кадыров.

Глава Чечни призвал Зеленского не пытаться "изобразить из себя нечто", придумывая новые версии извинений.

"Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили", — написал Рамзан Кадыров.

Самого себя Кадыров назвал "сыном погибшего Отца" и "пехотинцем" Путина.

"Я сын погибшего Отца, пехотинец Великого Лидера Владимира Путина, защитник своего народа. Выберите и Вы, Владимир Александрович, наиболее подходящий для себя статус, определитесь, наконец, с тем, кто Вы есть. Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко", — заявил Рамзан Кадыров.

Напомним, речь идет о ролике, который был показан в 2014 году. В нем был показан сюжет, посвященный сносу памятника Ленину. Поверх него была наложена аудиозапись жалоб пожилого украинца. В этот момент показывали Кадырова, который плачет.

После этого оказалось, что в этом фрагменте Кадыров был запечатлен во время молитвы.

После чего Зеленский принёс извинения. Причём, по данным "Страны", тогда конфликт с Кадыровом ему помогали уладить высокие чины в МВД, а также люди, имеющие связи в криминальных кругах.