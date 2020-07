Аккаунты знаменитостей в Twitter взломали 20-летние хакеры - NYT

Журналисты разыскали четырех человек, которые ответственны за атаку на социальную сеть Twitter. Самому младшему из них меньше 20-ти лет, он проживает в Англии вместе с матерью.



Об этом пишет издание The New York Times.



Так, по словам хакеров, они решили устроить атаку на Twitter после общения в месенджере Discord. Молодые люди из США и Великобритании намеревались получить доступ к коротким адресам в социальной сети, которые потом хотели продать за биткоины. Злоумышленниками руководил некто с никнеймом Kirk.



Сообщается, что разговор между хакерами выглядел следующим образом: "yoo bro", - написал Kirk хакеру с никнеймом "lol". После этого Kirk рассказал, что работает в Twitter и попросил не показывать никому это сообщение. По информации журналистов, человеку под ником "lol" чуть больше 20 лет, а еще один хакер, 19-летний "ever so anxious", живет на юге Англии со своей матерью.



Kirk связался с "lol" и "ever so anxious" в ночь атаки 14 июля и предложил стать сообщниками в продаже аккаунтов с короткими именами в Twitter. Планировалось, что подельники получат часть суммы от выручки. Одной из первых сделок "lol" стала продажа аккаунта с адресом @y за 1500 долларов. Выяснилось, что деньги получил тот же биткоин-кошелек, на который позже приходили переводы от пользователей, которые поверили взломанным аккаунтам знаменитостей, таких как Илон Маск и Барак Обама.



Позже хакеры опубликовали объявление на сайте OGusers.com, где предлагали короткие адреса в Twitter в обмен на биткоины.



Уже к утру за короткими адресами в Twitter выстроилась целая очередь и цены на эту услугу росли. Сообщается, что Kirk мог быстро получить доступ почти к любому аккаунту в соцсети, и прислал скриншот внутренних инструментов Twitter в качестве доказательства. Так, за время своей деятельности молодые люди успели взломать и продать аккаунты @dark, @w, @l, @ 50 и @vague и другие.



По информации издания, одним из клиентов взломщиков был другой известный хакер PlugWalkJoe, он же Джозеф О'Коннор. По его словам, он купил адрес @6, но не имел отношения к взлому.



Сам О'Коннор заявил, что Kirk попал в рабочий чат сотрудников Twitter. Информация из него помогла ему получить доступ к серверам компании. Всего Kirk заработал около 180 тысяч долларов. После взломов аккаунтов знаменитостей он перестал отвечать своим собеседникам.