Подростки с коронавирусом могут быть более заразны, чем взрослые

Дети в возрасте от десяти лет, которые болеют коронавирусом, заражают окружающих на уровне со взрослыми. В некоторых случах подростки заражают чаще. Об этом говорит новое масштабное исследование, проведенное в Южной Корее.



Об этом сообщает газета Washington Post.



Однако дети младшего возраста примерно вдвое реже заражают других коронавирусом. Предположительно, это может быть связано с тем, что объем выдыхаемого детьми воздуха меньше, чем у взрослых.



Другая гипотеза состоит в том, что дети меньше ростом и выдыхают ближе к земле, поэтому вероятность того, что взрослые вдохнут зараженный воздух, снижается.



Подростки могут заразить окружающих даже с большей вероятностью, чем взрослые.



Это может быть связано с их поведением: ростом они сравнялись со взрослыми, но их гигиена часто находится на уровне маленьких детей. Кроме того, подростки, возможно, больше общаются со сверстниками и, следовательно, имеют больше шансов передать вирус.



В контексте результатов южнокорейского исследования издание вновь поднимает вопрос об открытии школ этой осенью на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.

