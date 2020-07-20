Самый дорогой фильм Netflix снимут режиссеры "Мстителей"

Братья Энтони и Джо Руссо, режиссеры фильма Мстители: Война Бесконечности, снимут для Netflix самый дрогой фильм в истории сервиса, сообщает DigitalSpy.



Главные роли в фильме под названием Серый человек сыграют Райан Гослинг и Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки в кинематографической вселенной Marvel.



В работе над проектом примут участие и другие члены съемочной команды супергеройских фильмов. К работе над сценарием планируется привлечь Кристофера Маркуса и Стивена Макфили. Бюджет кинокартины составит примерно 200 миллионов долларов.



Основой для фильма послужит роман Марка Грини 2009 года, посвященный наемному убийце и бывшему сотруднику ЦРУ Корту Джентри.



По задумке авторов, планируется создать вокруг Гослинга франшизу на уровне бондианы. К съемкам братья Руссо рассчитывают приступить в январе 2021 года.





