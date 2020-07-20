В ВОЗ дали прогноз по массовой вакцинации от COVID

Массовая вакцинация от коронавируса может стартовать уже в середине 2021 года. Об этом заявила замглавы ВОЗ Сумия Сваминатан, передает DW в понедельник, 20 июля.



Представительница организации напомнила, что "на данный момент более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания", и есть надежда, что некоторые из них сработают.



При этом результаты могут быть получены уже к началу следующего года.



Кроме того, по ее словам, тот факт, что антитела к вирусу могут исчезать через некоторое время, не является доказательством полного отсутствия приобретенного иммунитета.

