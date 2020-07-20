В Арктике спрятали программные коды на случай апокалипсиса

Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов GitHub спрятал в Арктике программные коды на случай апокалипсиса. 21 ТБ информации теперь хранятся в подземном хранилище на острове Шпицберген в Северном Ледовитом океане, пишет ZD Net.



Информация помещена на специальную пленку, длина которой составила 1066 метров. Эксперты считают, что информация пролежит в хранилище более тысячи лет.



Данные хранятся без доступа в интернет, поэтому хакерам до них не добраться.



Специалисты подчеркнули, что пленки находятся в одном из самых безопасных мест с точки зрения геополитики. Также хранилище надежно защищено от стихийных бедствий. В нем уже располагается Всемирное семенохранилище с образцами семян всех основных сельскохозяйственных культур планеты и хранятся секретные архивы Ватикана.

