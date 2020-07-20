Законопроект о медиа требует доработки - Разумков

Законопроект о медиа нуждается в доработке, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумкова. "Я думаю, что он требует, мягко говоря, доработки", - сказал Разумкова на итоговой пресс-конференции в понедельник в Киеве. Спикер прогнозирует, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта "ближе к сентябрю или в сентябре".



Как сообщалось, 1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информполитики сообщил, что будет рекомендовать парламенту принять за основу в первом чтении законопроект о медиа.



Председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что законопроект о медиа не предусматривает жесткого контроля за деятельностью онлайн-медиа.



Ранее, 30 июня, представители украинских СМИ и общественных организаций обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и народным депутатам Украины с требованием отклонить законопроект №2693 "О медиа" как нарушающий право на свободу слова.



"Мы согласны с негативной оценкой законопроекта, которую ему дали Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Главное научно-экспертное управление Верховной Рады. Экспертную оценку Совета Европы по законопроекту на официальный запрос комитета по гуманитарной и информационной политике почему-то так и не обнародовали", - указывается в заявлении.



"Нечетко сформулированные в законопроекте требования к медиа, по выводам экспертов, предоставляют органам государственной власти полномочия по "установлению правды". Нет сомнений, что такие полномочия будут использованы для контроля за выражением политических мнений, критики политических сил, политиков, должностных лиц. Но согласно международным соглашениям выражение противоречивых мнений, если они не содержат призывов к насилию или дискриминации, не должно подлежать ограничению", - подчеркивают в заявлении.



По мнению авторов заявления, расширение полномочий Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, предусмотренное законопроектом, превратит Нацсовет в политический орган со случайным отбором кандидатур.



Кроме того, законопроект предусматривает возможность блокирования любой информации в интернете, даже в том случае, если она обнародована не СМИ и не подпадает под компетенцию Нацсовета, а также возможность отмены регистрации медиа на основании очень широко сформулированных причин, что может привести к запрету всего содержания СМИ в течение неопределенного времени.



"По мнению экспертов, это непропорциональные меры ограничения права на свободу выражения, которые могут быть использованы как инструмент цензуры. По нашему мнению, эффективные меры государства по информационной безопасности должны базироваться на Конституции и международных соглашениях Украины, а не оправдывать расширение его полномочий в контроле над контентом внутри страны", - подчеркивается в заявлении.



Авторы заявления призвали власти внедрять "более разумное и менее навязчивое" государственное вмешательство в регулирование медиа-пространства.

