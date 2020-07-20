Разумков допускает проведение 2-3 внеочередных сессий Рады

Две или три внеочередных сессии Верховной Рады могут состояться в конце июля и в августе текущего года, заявил председатель украинского парламента Дмитрий Разумков.



"Я думаю, что несколько таких ситуаций (внеочередные сессии парламента - ИФ) могут иметь место на протяжении августа и части июля. Думаю, две, может три – посмотрим", - сказал Разумков на итоговой пресс-конференции в понедельник.



Как сообщалось, 17 июля Разумков закрыл третью сессию работы парламента ІХ созыва и объявил, что ІV сессия начнется во вторник, 1 сентября, а также призвал коллег прийти на заседание внеочередной сессии Рады, которая состоится 21 июля в 12:00.

