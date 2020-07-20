В Укравтодоре идут обыски по делу Новака

Антикоррупционные ведомства Украины и Польши проводят обыски в офисах Укравтодора после задержания экс-главы агентства Славомира Новака, сообщает НАБУ в понедельник, 20 июля.



"НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши и Окружной прокуратурой проводят санкционированные обыски в Киеве, Львове, а также на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства. В ходе следственных действий в Польше задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений бывшего руководителя Укравтодора, гражданина Польши", - говорится в сообщении.



Ранее пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин сообщил о задержании ЦБА по обвинению в коррупции экс-главы Укравтодора Славомира Новака.



"Задержанные будут доставлены в прокуратуру, где им будут предъявлены обвинения. Расследование касается подозрения как в коррупции, так и в деятельности организованной преступной группы", - говорится в сообщении Центрального антикоррупционного бюро Польши.

